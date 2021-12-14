Güney Kore’nin genç yeteneği Kisuk Kwon, İstanbul’da

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Bu hafta klasik müzik severlerin kaçırmaması gereken bir konser var; geçen yıl yapılan NDS Uluslararası Piyano yarışmasının birincisi Kisuk Kwon’un okulun Harbiye’deki konser salonunda bir resital verecek. Geçen yıl hayli çekişmeli geçen yarışmada canlı performanslarda dünyanın dört bir yanından gelmiş genç piyanistler heyecanla çekişmiş ama pandemi koşullarında halka açık bir konser verilememişti. O yarışmanın birincisi Kisuk Kwon’u şimdi dinleyebileceğiz. 1991 doğumlu G. Koreli Kisuk Kwon, piyanoya 9 yaşında başladı. Son üç yılda çeşitli ülkelerde yedi ödül birden kazandı. Kendi ülkesinde de ödülleri var. Kisuk Kwon, geçen yıl 13 Mart’ta Ali Darmar Ödülü’nü de bestecinin elinden almıştı. 16 Aralık’ta 19.30’daki konserinin programında onun eserine de yer verdi. Konserin programı şöyle:

PROGRAM:

- I. Albéniz: El Albaicín, Iberia, kitap 3

- F. Chopin: Polonez-fantezi Op.61

- Ali Darmar: ’Fantezi’

- R. Schumann: Kreisleriana Op.16

- F. Liszt: Macar Rapsodi No.12

Program ücretsiz ancak okulun web sitesinden rezervasyon yaptırma şartı var. (https://www.nds.k12.tr/Kisuk-Kwon-piyanist) l Kültür servisi