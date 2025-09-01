Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'li 'Platonik: Mavi Dolunay Otel’den yeni fragman

Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’le paylaştığı "Platonik: Mavi Dolunay Otel"in yeni fragmanını paylaştı. Dizi, 18 Eylül’de Netflix’te başlayacak.

Gupse Özay’ın ilk dizi projesi olarak öne çıkan, yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryosunu da Gupse Özay’la birlikte kaleme alan Onur Bilgetay’a yer veren, yapımını ise NuLook’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’e Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL HAKKINDA

Alaçatı’da bir anne ve iki kızı tarafından işletilen mütevazi bir butik otel olan Mavi Dolunay Otel’de her şey, iş insanı Kaan’ın (Kerem Bürsin) kasabaya attığı ilk adımla birlikte değişir. Konumu sebebiyle pek çok yatırımcının ilgi odağı haline gelen oteli satın almak üzere gelen Kaan, kısa süre içerisinde Gülten (Gupse Özay) ve Nedret (Öykü Karayel)’in göz bebeği haline gelir. Kaan’ın gördüğü bu yoğun ilginin sınırları iki kadını aşıp kasabanın tamamına yayıldığında ise işler gitgide daha absürt bir hal alır ve herkesin hayatı sonsuza dek değişir.