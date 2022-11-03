Güray Öz’den ‘Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum’
Güray Öz, bu yıl 94 yapıtın değerlendirildiği ve Seçici Kurulu Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan 77. Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum (Kırmızı Kedi Yayınevi) kitabıyla kazandı. Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum, isyanın dile geldiği, umut ve adalet dolu bir geleceğin düşlendiği anlara dair şiirlerden oluşuyor. Dört bölümden oluşan kitapta Öz’ün Silivri Cezaevi’ndeyken (bugünkü adıyla Marmara Cezaevi) yazdığı şiirler de yer alıyor.
KARANLIKLA DERDİ OLAN ŞİİRLER
Güray Öz’ün 77. Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne değer görülen Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum adlı kitabı (Kırmızı Kedi Yayınevi), Öz’ün 1996-2021 arasında yazdığı şiirleri kapsıyor. Dört bölümden oluşan kitapta, “1996-2000 Eski Zamanlar”, “2000-2021 Yaşadığımız Günler”, yazarın 2017-2018 arasında Silivri (Marmara) Cezaevi’nde yazdığı şiirlerden oluşan “Silivri Kapalısı” bölümleri ve kitaba adını veren Dinleyin Size Bir Şey Söyleyeceğim adlı uzun şiiri yer alıyor.
Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum, isyanın, itirazın, başkaldırının dile geldiği, insanın en çıplak olduğu anların aktarımından oluşuyor. Karanlıklara karşı kavga verene, umudu arayan dizeler okuyucuyu dünyanın ne denli acımasız ve mücadeleye açık bir yer olduğunu hatırlatıyor.
GEÇMİŞ, UNUTULUŞ VE ÖLÜM
Öz, bazen “bana bir şiir söyle bir şarkı/ geçip gittiğimiz zamanların tozu olsun üstünde/ unutmak nasıl bir şeydir onu anlatsın” dizeleriyle geçmişin ve unutuluşun portresini çiziyor, bazen de “ölümün bir hiç olduğunu/düşünmeye çalışıyorum/ hiçliğine ölümün yavaşça alışıyorum” dizeleriyle ölümün soğuk yüzünü ve herkesin yaşamında bıraktığı farklı izleri yansıtıyor.
GÜRAY ÖZ:
Asıl adı Güray Tekin olan Güray Öz, 1949’da Uşak’ta doğdu. 1967’de başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimini 12 Mart Muhtırası nedeniyle yarıda bıraktı. Gazeteciliğe başladığı Cumhuriyet gazetesinde Avrupa temsilcisi olarak Frankfurt’ta görev yaptı. Şiirlerini ve yazılarını “Ant” ve “Soyut” adlı dergilerde ve Cumhuriyet gazetesinde yayımladı. Türkiye İşçi Partisi’nde, Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda yönetici olarak görev aldı ve İSTA Haber Ajansı’nda muhabir olarak çalıştı. 2005’te Cumhuriyet Yazıişleri Müdürlüğü görevine getirildi, 2012’de “Okur Temsilciliği”ni üstlendi. Bir süre Cumhuriyet gazetesinde “Avrupa” adlı köşesinde yazan Öz, 2018’den bu yana Birgün gazetesinde yazmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), PEN Türkiye ve Uluslararası Haber Ombudsmanları Birliği (ONO) üyesidir.
Güray Öz’ün Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü kazandığı Dinleyin Size Bir Şey Söylüyorum’dan önce yayımlanan Salı Sabaha Karşı (Günizi Yayınları), Hâlâ Şafakta Geliyorlar Angela (Ayrıntı Yayınları), Kuşların Kanat Sesleri (Bilim Sanat Yayınları) ve Kurumuş Gül Ağacı (Toplum Yayınları) adlı dört kitabı daha bulunuyor.
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