Gürcistan’dan yazar ve oyuncular Ankara’da atölye çalışmasında buluştu: Uluslararası Çalışma Ziyareti Programı Ankara’da gerçekleşti

Tiyatro Tempo ve Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER), 28 Ocak – 06 Şubat tarihleri arasında, Gürcistan’dan gelen yazar ve oyuncuları bir atölyede buluşturdu. Proje, Creative Compass Georgia projesinin bileşenlerinden biri olan “Uluslararası Çalışma Ziyareti Programı” kapsamında gerçekleştirildi. 10 gün süren atölye programı, katılımcıların sanatsal pratiklerini geliştirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda kültürler arası yaratıcı bir paylaşım ortamı deneyimlemelerini mümkün kıldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Creative Compass Georgia programı kapsamındaki bu atölye çalışmaları Gürcistan Goethe Enstitüsü’nün projeye eş finansman sağlamasıyla KUKSADER ve Tiyatro Tempo tarafından uygulamalı olarak yaşama geçirildi.

YOĞUN VE YARATICI ÇALIŞMA

Yönetmen, oyuncu ve kukla sanatçısı Haluk Yüce’nin atölye lideri olarak yapılandırdığı çalışmalar iki ayrı dalda yürüdü. Profesyonel oyuncularla yürütülen çalışmalarda mask oyunculuğu ve Commedia dell’Arte oyunculuk tekniklerine, yazarlık grubunda ise Alman Yazar Anja Tuckermann ile de “gençlik tiyatrosu için oyun metni yazma” konusuna odaklanıldı. Commedia grubu önce nesne ve oyuncu ilişkisini deneyimledi ve nesnenin enerjisini algılamaya çalıştı, ardından pantomim sanatındaki nesne olmaksızın nesneyi hissetme ve hissettirme egzersizleri yaptı. Jonglörlük çalışmalarında beden koordinasyonu, dikkatini yoğunlaştırma ve zamanlama becerileri geliştirilmeye çalışıldı. Bütün bu aşamalar eğlenceli oyunlarla da zenginleştirilerek mask oyunculuğu ve Commedia dell’Arte tiplerinin farklı hareket tarzları ve özelliklerinin keşfiyle yeni bir yolculuğa çıkıldı. Bütün bu beceriler birleştirilip bir öykü oluşturularak küçük bir oyun sahnelendi.

‘İSTEK VE HEYECANLA ÇALIŞMAYA KATILDIK’

Yazarlık grubunda ise Tiyatro Tempo repertuarında üç farklı oyunu oynanmakta olan Alman Yazar Anja Tuckermann katılımcılarla kendi yaşantılarından ve hayallerinden yola çıkarak buradan gençler için bir sahne metni oluşturmak konusunda bir keşif yolculuğu başlattı. Atölye; okumalar ve grup paylaşımlarıyla zenginleşen dinamik bir yaratıcı süreç olarak ilerledi. Oyunculuk atölyesinde Atölye lideri Haluk Yüce’ye “Commedia Dell’Arte” tiplerinin çalışılmasında Can Doğa Patır eşlik ederken, Şirin Ceylan Özen ve Hami Mavrigan da atölye düzeni ve uygulamalarda Yüce’ye asistanlık yaptı. Atölyelerin koordinatörü ve Tiyatro Tempo Direktörü Marina Yüce konuk sanatçıların büyük bir istek ve heyecanla çalışmalara katıldığını belirtti. Katılımcılar bu tür uluslararası projelerin devam etmesi ve yeni projelerde buluşmak dileğiyle Ankara’dan ayrıldılar.