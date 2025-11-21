Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürer Aykal yönetiminde 'Öğretmeler Günü' konseri

21.11.2025
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO), 21 Kasım Cuma 20.00’da vereceği “Öğretmenler Günü Konseri”ni bugüne kadar pek çok orkestra kurmuş, şef yetiştirmiş olan Gürer Aykal yönetecek.

Öğrencilik ve öğretmenlik yolculuğunu sanatla buluşturan anlamlı program, İstanbul'un en önemli piyano hocalarından besteci, piyanist Ali Darmar’ın "Metamorfoz" adlı eseriyle başlayacak.

Ardından, konserin solisti Alman viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung orkestra eşliğinde klasik müziğin en etkileyici yapıtlarından Antonín Dvořák’ın "Viyolonsel Konçertosu’Op.104" eserini seslendirecek.

Kuşaklar arası vefa, ilham ve ustalık ilişkisinin anlamlı bir yansıması olacak konser, Gürer Aykal’ın hocası, çok sesli müzik tarihimizin büyük bestecisi Ahmet Adnan Saygun’un “3.Senfonisi” ile noktalanacak.

