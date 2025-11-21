Gürer Aykal yönetiminde 'Öğretmeler Günü' konseri

Öğrencilik ve öğretmenlik yolculuğunu sanatla buluşturan anlamlı program, İstanbul'un en önemli piyano hocalarından besteci, piyanist Ali Darmar’ın "Metamorfoz" adlı eseriyle başlayacak.

Ardından, konserin solisti Alman viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung orkestra eşliğinde klasik müziğin en etkileyici yapıtlarından Antonín Dvořák’ın "Viyolonsel Konçertosu’Op.104" eserini seslendirecek.

Kuşaklar arası vefa, ilham ve ustalık ilişkisinin anlamlı bir yansıması olacak konser, Gürer Aykal’ın hocası, çok sesli müzik tarihimizin büyük bestecisi Ahmet Adnan Saygun’un “3.Senfonisi” ile noktalanacak.