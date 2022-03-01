Güven Kıraç’ın yeni figürleri: ‘Haiku’ sergisi
‘Haiku’ sergisi Four Seasons Hotel’de açıldı. Sergi, 24 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Genelde oyunculuğuyla tanınan sanatçı Güven Kıraç, aynı zamanda başarılı bir ressam. Kıraç’ın “Haiku” isimli solo sergisi, son olarak Four Seasons Hotel Bosphorus’ta bulunan Atik Pasha Fuaye alanında açıldı. Fuayenin bir duvarında, otelin parlak ve sarı dekorunun aksine Kıraç’ın rengârenk tabloları sanatseverlerle buluşuyor. Kıraç, resmin kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor. Sergisinde son dönem çalışmalarını görmek mümkün. Toplamda 30’dan fazla eser duvarları süslüyor. Kanvas üzerine akrilik tekniği ile çalışan Kıraç’ın sergisi farklı tarzlarda ve ruh hallerinde form, stil ve tekniklerin denemelerinden oluşuyor.
Güven Kıraç’ın “Haiku” sergisinin böyle lüks bir otelde açılmasına Collectible Art & Design katkı sağlamış. Sanatçı, sergisiyle ilgili olarak, “Artık yolum bildiğimi ve yapabildiğimi hep tekrar etmek değil, yeni formlar ve figürler aramak. Çalışmalarımda geçmişi, geleceği olmayan, bir cisim olamamış ve bir isim alamamış lekeler bağımsız olarak gezinirken tualimde keşfediliyorlar. Bazen de Haiku gibi hissettiklerimi, anlatmak istediklerimi alelacele, sanki vaktim yokmuş gibi büyük bir tezcanlılıkla tuvale aktarıyorum” diyor. Sergi, 24 Mart tarihine kadar görülebilir.
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