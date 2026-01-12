Habip Aydoğdu’nun “Bir Rengin Tanıklığı” sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Habip Aydoğdu eserleriyle, on yıl aradan sonra 13 Ocak – 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Brieflyart Sanat Galerisi'nde "Bir Rengin Tanıklığı” başlıklı kişisel sergisiyle İstanbul'da sanat izleyicisi ile buluşuyor.

Habip Aydoğdu; askerliği dönenimde Mardin’in Nusaybin ilçesinde eserlerini üretirken, malzemesi olmadığından resimlerini dolmakalem ve kırmızı ıstampa mürekkebiyle yapar. Belki de bu yüzden, başlangıçta yoklukla bağdaştırır kırmızıyı. Belki bu, hem sanatçının kişisel tarihinden hem de ülkenin kaderinden bir ayrıntıdır.

Rusya’dan Malevich, Amerika’dan Rothko için siyah; Fransa’dan Yves Klein için mavi ne ise Türkiye’den Habip Aydoğdu için de kırmızı odur. “Habip Kırmızısı” yokluktan doğan rastlantısallıkla hem kendinin hem mecazın ifadesidir. Kırmızı Aydoğdu’nun eserlerinde, isyanın, aşkın, göçün, savaşların, sevginin, huzurun, huzursuzluğun, gururun, gücün, gizemin rengine dönüşür.

O yüzden bir rengin tanıklığından ya da Habip Aydoğdu’nun bir renginin tanıklığından söz edilecekse o renk önce kırmızıdır: Istampa kırmızısı, koyu kırmızı, kan kırmızı, Sonra ardına siyahı katan bir kırmızı. Habip Aydoğdu’nun resimlerinde renk ve boşluk onun ressamca bakışını anlatır. Boşluk ne kadar kuşatıcı bir alan, yaşanmamış bir zaman ve varlığın ötesi, sözlük anlamı dışına taşan bir kavram ise; renk o kadar şimdi ve burada olan, sadece kendinin değil insana dair zihnin ve duyumun her tonunu anlatma gücüne sahip, boşluğun içinde ama aynı zamanda boşluğu yutan bir fenomendir.

Sergi için hazırlanan katalogda Sanat Tarihçi ve Eleştirmen Nilgün Yüksel’in yazısının yanı sıra; Gazeteci - Yazar ve Sanat Eleştirmeni Doğan Hızlan’ın da yazısı yer almaktadır. Sanat Tarihçi ve Eleştirmen Nilgün Yüksel Sanatçının yapıtlarını şöyle tanımlar; “Aydoğdu’nun yaratımında boşluk kompozisyonun, renk anlatının taşıyıcısıdır. Çoğu zaman diğer renklerin eşlikçi olarak yüzeyde hayat bulduğu eserlerinde kırmızı ve siyah dramatik yoğunluğun, duyumun temsili; ani renk patlamaları, jestüel ifadeler ise ritmin belirleyicisidir. Anlatı, ifade ve devinimin iç içe geçtiği yüzey ise yaşanmış, yaşayan bir sahneye dönüşür.”

Onun resminde tanıklık sadece sanatçının tanıklığı değil aynı zamanda rengin tanıklığıdır. Renk, insanlığın resimle anlatıcılığının, düşünsel, duyusal dünyasının dönüşümünün, uygarlıkların ardında bıraktığı izlerin tanıklığıdır. Renk, insanlığın yürüyüşüne tanıktır ve kuşkusuz binlerce duyumun, tonun, nüansın içinde en eski tanıkları kırmızı ve siyahtır.

Habip Aydoğdu, bir söyleşisinde “Sanat bir eklemlenme süreci, hiçbir şey bir anda ortaya çıkmıyor, her şey birikerek dönüşüyor”, cümlesini sadece kelimelerde bırakmaz, aynı zamanda sanatın o doğurgan halini kendi üretimi özelinde gösterir. Önce kendi tanıklığını yaşanmışlıkları ve yaşanmamışlıkları, zihnin karmaşasını ve duyumları tuvale aktarır. Sonra onu “bir rengin tanıklığı” ile baş başa bırakır.

13 Ocak 2026 tarihinde izleyici ile buluşacak sergi; 22 Şubat 2026 tarihine kadar pazartesi hariç hafta içi ve cumartesi günleri 11.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.