Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:56

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Mezuniyet Sergisi, 28 Haziran 2024 tarihinde saat 18.00’de açılıyor. Bu sergi, farklı disiplinlerde yaratılan eserleri bir araya getiriyor. Grafik tasarımdan iç mimarlık ve çevre tasarımı projelerine, seramikten heykele, resimden enstalasyona kadar birçok alanda mezunların geleceğe dönük çalışmalarını sergiliyor.





Bu yıl, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile 6. Bölümü eklenen fakülte, #gelecekhacettepe sloganıyla yolunu yeniden çiziyor. Sergi, yenilikçi ruhuyla önyargılara meydan okuyan ve farklı düşünmek için ilham veren bir yapıda kurgulanmış. Genç sanatçılar ve tasarımcılar, izleyenlere hem heyecan verici hem de düşündürücü bir deneyim sunmak üzere eserlerini sergiliyor. GELECEKHACETTEPE, fakültenin gelecekteki yönünü belirleyecek ve tanımlayacak bir tema olarak ön plana çıkıyor.