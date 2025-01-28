Haftanın Sanat Olayları: Tiyatro, Bale ve Sergilerle Dolu Bir Hafta

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:28

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:28

İşte haftanın öne çıkan sanat etkinlikleri:

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden "Kanlı Düğün" Sahne Alıyor

Federico García Lorca'nın ünlü eserinden esinlenen "Kanlı Düğün" balesi, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. 1930'ların Endülüs kırsalında geçen bu dramatik hikaye, aşk, ihanet ve trajediyi sahneye taşıyor. Gösteri, 01, 03, 06 ve 22 Şubat tarihlerinde saat 20:00'de Aydın Gün Salonu’nda izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Üç Kız Kardeşi Beklerken"

Anton Çehov'un klasikleşmiş eseri "Üç Kız Kardeş"ten esinlenen "Üç Kız Kardeşi Beklerken" oyunu, Aleksandar Popovski’nin yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor. Oyun, 28 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Genç W.'nin Yeni Acıları" Sahneye Çıkıyor Ankara Devlet Tiyatrosu, Ulrich Plenzdorf’un "Genç W.'nin Yeni Acıları" adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Goethe’nin "Genç Werther’in Acıları" eserinden ilham alan oyun, Edgar’ın içsel dönüşümünü konu alıyor. Oyuncular: Werther / Edgar – Gökhan Kutum, Lotte / Charlie – Berrak Atlı. Gösterim: 29 Ocak - 01 Şubat – İrfan Şahinbaş Sahnesi. Bu etkileyici oyunu kaçırmayın!

Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde "Sonsuz Olasılıklar" Sergisi

Sanatçıların yaratım süreçlerine odaklanan "Sonsuz Olasılıklar" sergisi, 25 Şubat 2025’e kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi, sanatın sınır tanımayan doğasını gözler önüne seriyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi"

Ankara’da çağdaş sanatın farklı yönlerini sergileyen "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi, 9 Şubat 2025 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu yılın teması "Ayan Beyan" olarak belirlendi.

ENKA Sanat Sezonu Başlıyor

ENKA Sanat, 04 Şubat - 08 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlere geniş bir program sunuyor. Sezon açılışı, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’nin "Geleneklerin Yankısı" konseriyle yapılacak. Program kapsamında Borusan Quartet ve Zuhal Olcay gibi önemli sanatçılar da yer alacak.

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

"İklim Göçü" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda ödüller 5 Şubat’ta sahiplerini bulacak. Yarışma, çevresel sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

71. Sait Faik Hikâye Armağanı Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular 28 Şubat 2025’e kadar devam edecek. Kazananlar Mayıs ayında açıklanacak.





Sanat dolu bir hafta geçirmek isteyen herkes, bu etkinlikleri kaçırmamalı!