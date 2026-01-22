Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosunun duayen ismi, Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. 6 Ocak’tan bu yana hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Dormen’in cenaze programı, vasiyeti doğrultusunda netleşti.

ACI HABERİ OĞLU ÖMER DORMEN DUYURDU

Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan oğlu Ömer Dormen, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

VASİYETİ ÜZERİNE İLK TÖREN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE

Haldun Dormen için ilk tören, yıllarca alkış seslerinin yükseldiği ve vasiyetinde belirttiği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek anma töreninin ardından, usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

EDİRNEKAPI’DA SONSUZLUĞA UĞURLANACAK

Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.