Haldun Dormen'in 'Olmak ya da OLMAK' kitabı yeniden okurla buluşuyor

Daha önce yayımlanan ancak uzun süredir bulunamayan “Olmak ya da OLMAK” kitabı, ilk kez ANYA Yayın çatısı altında, özenle hazırlanmış yeni baskısıyla hem nostaljik hem de güncel bir deneyim sunuyor.

DORMEN’DEN GENÇ SANATÇILARA IŞIK

Haldun Dormen, kitabı kaleme alırken aklından geçen süreci şu sözlerle aktarıyor:

“Hadi yazmaya başladım, ukalalık etmeden ne söylemem gerekir?’ diye düşündüm. Sonunda ‘Neme lazım!’ deyip o gece vazgeçmiştim. Ama yayıncılar ısrar etti, sonunda ortaya bu kitap çıktı. Yazdıklarımın genç sanatçılara yol göstermesini umuyorum. Kitabın uzun süre bulunamaması beni üzüyordu; şimdi yeniden yayımlanması beni gerçekten çok mutlu etti.”

Bu samimi ve mizahi yaklaşım, eserin yalnızca tiyatro üzerine bir rehber değil, aynı zamanda genç kuşaklara ilham veren bir hayat yolculuğu olduğunu ortaya koyuyor.

DORMEN AKADEMİ & AYNA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

“Olmak ya da OLMAK” kitabının yeniden yayımlanması yalnızca bir kültür mirasını yaşatmak değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir sanat eğitimi vizyonunun parçası.

Haldun Dormen’in ilhamıyla kurulan Dormen Akademi, sahne sanatlarında gençleri doğru yönlendirme misyonuyla yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle çocuk oyunculuk ve müzikal sınıflarında verilen eğitimler, Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle psikolojik destek gözetiminde yürütülüyor.

Bu sayede çocuklar yalnızca sahne sanatlarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı bir duygusal zeminle gelişim gösteriyor. Çünkü tiyatro, her birey için geliştirici bir deneyimdir; sahneye atılan ilk adımın sağlam olması gerekir.

Ayrıca, AYNA çatısı altında kurulan ANYA Yayın, aynı anlayışı yayıncılıkta da sürdürüyor. “Olmak ya da OLMAK” kitabının bu yenilenen baskısı, eğitimin ve sanatın iç içe geçtiği bu özel yapının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

NEDEN BU BASKI ÖNEMLİ?

ANYA Yayın etiketiyle ilk kez yayımlanıyor: Kitap piyasasına prestij ve taze bir bakış kazandırıyor. Koleksiyon değeri taşıyor: Uzun süredir bulunamayan eser, yeniden ulaşılabilir hale geliyor.

Sanat & eğitim birlikteliği: Dormen Akademi ve Ayna Eğitim’in ortak vizyonu, sanatın sadece sahnede değil; duygusal ve zihinsel gelişimde de rol oynadığını ortaya koyuyor.

