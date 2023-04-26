Haldun Dormen: Köy Enstitüleri’nin kapatılması kara lekedir

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:20

Türk tiyatrosunun duayen ismi yönetmen, oyun yazarı Haldun Dormen, Gaziemirlilerle bir araya geldi.

Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde Çağlar İşgören’in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Haldun Dormen ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi projesi hakkında bilgi vererek yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi benim imza projem olacak. Sanatla büyümeyen toplumlar aydınlanamaz. Gaziemir bu yönden çok şanslı. Gaziemir, salonlara sığmıyor. Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi’ni çok önemsiyorum. Kendisinin bir sanat merkezi olacak. İnsanlar görünce hayran kalacak ve çok büyük sanatçıları orada ağırlayacağız. Dört yılda çok büyük sanatçıları ağırladık. Bugünde Haldun Dormen’i ağırlayarak çıtayı en yukarıya taşıdık. Büyük usta Haldun Dormen’i burada ağırlamak büyük gurur. Bu salonları soldurmaya devam ettiğiniz sürece sahnelerimizde usta sanatçıları ağırlamaya devam edeceğiz. 15 Mayıs’ta aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız. 650 kişilik salonu olacak sanat merkezimizin temelini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte atacağız” diye konuştu.

“TİYATRO HALK İÇİN YAPILIR”

“Gaziemir’e geldiğim için çok çok mutluyum. İzmir halkı benim çok sevdiğim seyircim” diyerek konuşmasına başlayan Haldun Dormen, Atatürk’ün kadınların sanatta söz sahibi olması için yaptıklarına değinerek, “Tiyatro özgür olmalı. Ama hiçbir zaman gerçek anlamda özgür olmadı. Ancak tiyatro mutlaka kazanır. Tiyatro mutlaka halk için yapılır. Halkın duygularının, isteklerinin dile getirildiği yerdir tiyatro. Tiyatro halkın duygusu, düşüncesidir” ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunu dünya standartlarında bir tiyatro olarak tanımlayan Haldun Dormen, “Türk tiyatrosunun geleceğini çok olumlu görüyorum. Alternatif tiyatrolarda müthiş oyunlar ortaya çıkıyor” dedi.

Haldun Dormen, Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla ilgili soruya ise “Köy Enstitüleri’nin kapatılması Cumhuriyet tarihine yapılmış en büyük kara lekedir. O olmasa Türkiye bugün bambaşka olurdu” ifadesiyle yanıtladı.

Başkan Arda, Haldun Dormen’e çiçek takdim etti.



“OLMAK YA DA OLMAK”

Genç tiyatrocuların sorularını cevaplayan Dormen, “Bir şeye karar verdiğiniz de mutlaka olacaksınız. Olmak ya da olmak. Benim için olmamak diye bir şey yok. Ben de diplere düştüm ama çıktım. Çünkü hep olmayı düşündüm, olmamayı hiç düşünmedim. Herkes gibi sizlere de söylüyorum yaparsınız şekerim” önerisinde bulundu.

Söyleşinin Moderatörlüğünü yapan Çağlar İşgören, “Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi’ne hayran olmamak elde değil. Buranın salonunun sadece tiyatro salonu olması, oyunlara özel olması çok anlamlı. Başkanım çok heyecanlandırdı beni. Sanat merkezinin açılışında olacağız. Gaziemir’in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Böyle salonlar oldukça sanat çok gelişecek” diye konuştu.