Hale Gür: Halk müziği kaderine terk edildi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Kökü binlerce yıla dayanan Türk Halk Müziği, son zamanlarda yeni müzik akımları ve teknolojik imkanlardan fazlasıyla etkilendi. Çoğu zaman yeni yorumlar kulağa hoş gelse de türkülerin sade ve özgün tavrının ikinci planda itildiği çağımızda Türk Halk Müziği Sanatçısı Hale Gür, Cumhuriyet’e konuştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Halk Müziği’ne devletin verdiği önemi anlatan Gür “Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, müzik eğitimi almış kişiler Anadolu’ya derleme gezilerine gönderilmiş, derlenen eserler kitaplar halinde yayınlanmış. Radyo yayınları ve TRT’nin kurulmasıyla İstanbul ve İzmir radyolarında benim de mensubu olduğum korolar oluşturulmuş, türküler daha yaygınlaşmış, tüm ülkede sevilir, dinlenir olmuştur. TRT burada tam bir okul görevi üstlenmiştir. Kültür Bakanlığı bünyesinde korolar kurularak Anadolu’nun çeşitli illerinde faaliyete geçmiştir. Devlet Türk Müziği Konservatuarları kurularak gerek TRT ve Kültür Bakanlığı korolarına icracı gerekse Müzik öğretmeni yetiştirilmiştir. Müzik kültürümüzün korunması ve yaşatılması için gereken her şey yapılmış gibidir” diye konuştu.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAKTAN VAZGEÇTİLER”

Günümüzde TRT, Kültür Bakanlığı gibi ilgili kurumların Halk Müziği’ne karşı eski özeni göstermediklerini söyleyen Gür “Bugün bu kurumlar maalesef Halk Müziğimizi en iyi şekilde icra etme, yöresel özellikleri koruma, kültürümüzün bu en nadide ürünlerini tanıtma, geleceğe taşıma görev ve sorumluluğundan vazgeçmiş görünüyor. TRT artık bir okul değil bir yayın kurumu. Kırk beş yıl görev yaptığım kurumum, küçücük bir kızdan bir prodüktör, ünlü bir sanatçı, koro şefi ve bir hoca yarattı. Bana olanak tanıdı, ben de çalıştım ve her çalışmamı değerlendirdi, ödüllendirdi. Şanslı bir dönem yaşadım. Ancak bu günkü sanatçıların benim kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum. Devlet korolarına gelirsek, aynı şekilde kültürümüzü koruma, yaşatma, yayma, tanıtma gibi çaba içinde olduklarını görmüyorum” ifadelerini kullandı.