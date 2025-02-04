Halis Efe Saral ile İnsan Ruhunun Kıyısında: ‘Toska’ CerModern’de

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:44

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:44

Sanat, insanın iç dünyasına açılan en derin kapılardan biridir. Bazen bir fırça darbesinde, bazen renklerin arasına gizlenmiş duygularda bizi yakalar. Halis Efe Saral’ın "Toska" sergisi tam da bunu yapıyor; izleyiciyi yüzeyin ötesine geçmeye, anıların ve duyguların izlerini sürmeye davet ediyor. CerModern, 7 – 23 Şubat 2025 tarihleri arasında Saral’ın, varoluş sancılarından beslenen eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Serginin açılışı ise 7 Şubat Cuma günü saat 18.30’da gerçekleşecek.

ZAMANIN VE YALNIZLIĞIN TUVALDEKİ İZLERİ

"Toska", bir ruh halini, belki de kelimelere dökülmesi zor olan o derin özlemi anlatıyor. Saral’ın figürleri, geçmişin yankılarını taşıyor; yalnızlığın, kimlik arayışının ve zamanın akışına direnen insanın sessiz mücadelesini yansıtıyor. Ama burada karamsarlık yok; aksine, izleyiciye kendi iç dünyasına açılan bir pencere sunuluyor.

Sergi duyurusunda da vurgulandığı gibi:

“Sanatçı, zaman, anılar ve bireyin toplumsal ilişkileri üzerinden etkileyici anlatılar sunuyor. Figürler, insan varoluşunun derinliklerine uzanan bir keşif yolculuğunu yansıtıyor.

Tam da Pablo Picasso’nun dediği gibi:

"Sanat, ruhumuzu günlük hayatın tozundan arındırır."

HALİS EFE SARAL: RUHUN RESSAMI

Saral’ın eserleri de bu arınmanın bir parçası olarak izleyiciyi içsel bir keşfe sürüklüyor. 1996 Bursa doğumlu sanatçı, Çanakkale Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun. Sanatında insan psikolojisini ve varoluşsal temaları çağdaş sanatın anlatım gücüyle harmanlayarak kendine özgü bir dil oluşturuyor. "Toska", sadece bir sergi değil, içsel bir keşif alanı. Ziyaretçiler burada yalnızca sanat eserlerini izlemekle kalmayacak, aynı zamanda kendi ruhlarının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacaklar. Ankara’daki sanatseverler için kaçırılmaması gereken bu sergi, 23 Şubat’a kadar CerModern’de ziyarete açık olacak. Sanatın izinde, kendi iç sesimize kulak vermek için bir davet niteliğinde.