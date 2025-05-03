Halk müziği ustasını yitirdi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Yavuz Top denince 70’li ve 80’li yıllarda bağlama çalmaya heveslenen gençlerin idolü olmayı başarmış TRT sanatçısı gelirdi. Hele de o günlerde tam gün yayının henüz olmadığı, siyah-beyaz televizyonlarımızın açılış saati öncesinde Arif Sağ’la birlikte yaptığı enstrümantal halk ezgileri ben yaştakilerin hala belleğindedir.

TRT’ye 17 yaşında giren Yavuz Top, kurumun repertuvarına bugün hâlâ dillerde olan birçok eseri de kazandırdı.

‘İCAT ÇIKARMA YAVUZ’

1980’li yıllarda ise Yavuz Top, halk müziğinde reformist çalışmalarıyla öne çıktı. Çoksesli halk müziği orkestrası ile halk müziğinde yaylı sazların atası olan ıklığı geliştirerek halk müziğinin ihtiyacı olan viyolenseli ve halk müziği kontrbasını yaptığında o günün otorite sayılan isimleri “İcat çıkarma Yavuz” diye tepki verdiler. Ama Yavuz Top’un çıkardığı “icat”ların gerçekten halk müziğinde ihtiyaç olduğu yıllar içinde anlaşıldı ve artık bırakın piyasayı TRT orkestralarında bile çoktan yerini aldı. İyi ki o icatları çıkardı Yavuz Top.

TRT’den sonra İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı’nda dört yıl boyunca hocalık yapan usta, daha sonra kendi dershanesini açtı ve konservatuvara girmeyen, giremeyen pek çok öğrenciye birikimlerini aktardı. İstanbul’da açtığı bu dershane de kendi alanında bir ilkti. Daha önceleri kendisinin yaptığı gibi bağlama öğrenmek isteyenler usta çırak ilişkisiyle yetişiyordu. Bugün halk müziğinde hâlâ var olan pek çok isim onun okulunda yetişti.

AS SİNEMASI

1980’li yılların sonunda Harbiye As Sineması’nda verdiği ilk konserle başka bir çığır açtı sanatında. İlk konserinde kendisinden dinlediğimiz “Korkmirem”, “İpek Mendil Dane Dane”, “Kime de Kin Ettin”, “Senden midir Benden midir”, “Hasretin Beni Hasta Eyledi” ve “Kâtipler Oturmuş Derdimi Yazar” adlı eserler yıllar yılı birçok sanatçı tarafından okundu.

BESTELER, DEYİŞLER...

O yıllarda Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte yaptıkları “Muhabbet” albümlerinde okuduğu deyişler hepimizin ilk kez duyduğu ve çoğunlukla kendi ezgilerinden oluşuyordu. Yavuz Top, bu yönüyle bize türkü formunda bestecilikte de usta olduğunu kanıtladı. Sonraki yıllarda yaptığı eserlerden hepimizin dağarcığında en az üç beş tane bulunur. “Ne Hacıyız Ne Hocayız”, “Bugün Seyre Çıkmış Hublar Sultanı”, “Ervah-ı Ezelde”, “Yâr Demedin”, “Cihan Var Olmadan”, “Kalenderim Kalenderim” ve “Derdim Çoktur Kime Yanam Derdimi” ilk aklımıza gelenler.

ALTI FİLM MÜZİĞİ

Bizim kuşak en iyi bağlama ustalarının yaşadığı bir döneme tanıklık etti. Bu ustalardan biri olan Yavuz Top’u diğerlerinden ayıran bazı özellikleri olduğunun altını çizmek gerekir. O, aynı zamanda besteci, aynı zamanda söz yazarı ve aynı zamanda iyi bir aranjör olarak da isim yaptı. Pek çok ünlü ismin albümlerinde yönetmenlik de yapan Yavuz Top, altı filmin de müziğini yapmıştır. Erden Kıral’ın yönettiği “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı filmin müziğini Sarper Özsan’la birlikte yapmıştır. Zeki Ökten’in yönettiği ve senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı “Düşman” filminin müziğini de Arif Sağ’la birlikte yapan sanatçı, bu filmlerin dışında “Hasan Boğuldu”, “Hasan Dağı”, “Zalim Avcı” ve “Güneşe Köprü” fimlerinin müziğine imza atmıştır. Timur Selçuk şefliğinde, Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte ilk konser veren sanatçı oldu.

Mizahı çok seven sanatçı bunu eserlerine de yansıttı. Azerbaycanlı hiciv ustası şair Mirza Alekber Sabir’in sözlerinden bestelediği “Korkmirem”den sonra yine aynı şairin “Bayram Olacak” şiirini besteledi. Yıldız Tilbe ile okudukları sözü ve müziği yine kendisine ait “Yeme Yeme” adlı eseri de yine bu tarzdadır.

AYDIN BİR SANAT ADAMI

Yavuz Top, sanatçı olarak bu üstün hasletlerinin dışında ilkeli bir duruşun, sazını iyi çalmanın ötesinde aydın bir sanat adamı olmanın da gereğini fazlazıyla yerine getirmiş bir isimdir.