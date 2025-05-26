Halkın Karaoğlan’ı Bülent Ecevit, doğumunun 100’üncü yılında anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı, çalışma bakanı, devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, CHP ve DSP Genel Başkanı Bülent Eecevit, doğumunun 100’üncü yılında anılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) ve Ecevitçi Arayış Platformu tarafından hazırlanan “Her Yönüyle Ecevit” fotoğraf sergisi, 28 Mayıs saat 13.30’da açıacak. ABB Başkanlığı Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde görüşe açılacak sergi, 3 Haziran saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.