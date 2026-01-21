Haluk Bilginer’e Almanya’dan Onur Ödülü!

Bu yıl 30. kez kapılarını açacak olan Türkiye-Almanya Film Festivali'nin yönetimi, Onur Ödülü’nün Haluk Bilginer’e verileceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, usta sanatçının; sanatsal tutarlılığı, tiyatro disiplinine dayanan oyunculuk anlayışı ve uluslararası alandaki üstün başarıları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

AÇILIŞ TÖRENİ 27 ŞUBAT’TA

Ödül, festivalin 27 Şubat’ta Nürnberg’deki Tafelhalle’de gerçekleştirilecek görkemli açılış töreninde bizzat Haluk Bilginer’e takdim edilecek. Daha önce de festivali iki kez ziyaret eden Bilginer’in, bu anlamlı geceye katılarak ödülünü alacak olması organizasyon için büyük bir önem taşıyor.

SINIRLARI AŞAN KÜLTÜREL BULUŞMA

Festival Başkanı Adil Kaya, organizasyonun misyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Almanya Film Festivali, insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Almanya genelindeki istisnai konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor."