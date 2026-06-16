Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Ali Atay’ı buluşturmuştu... 'Sekizinci Aile' dizisinin ikinci sezonu bütçe engeline takıldı

Türkiye pazarına girdiği günden bu yana yerli yapımlara verdiği yönle dikkat çeken ve küresel stratejileriyle sık sık gündeme gelen dijital yayın devi Disney Plus, radikal bir karara daha imza attı. Platformun güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla adından söz ettiren yerli orijinal yapımı "Sekizinci Aile" dizisinin ikinci sezonu, artan maliyetler gerekçe gösterilerek iptal edildi.

DEV KADRO BÜTÇE ENGELİNE TAKILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; Normal Film ile 25 Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanıyordu. Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi, Emmy ödüllü Haluk Bilginer ile başarılı oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay’ı aynı projede buluşturan yapım, dev prodüksiyon ölçeğiyle dikkat çekiyordu. İlk sezonun ardından hikayenin devam etmesini bekleyen dizi takipçileri, gelen bu erken iptal kararıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

DİSNEY PLUS GLOBAL YÖNETİMİNDEN VETO

Sektörde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, dijital platformların yerli içerik bütçelerini de doğrudan etkiledi. Dizinin yeni sezonu için masaya oturan yapım şirketi ve platform yetkilileri, artan prodüksiyon giderleri ile oyuncu maliyetlerinin yarattığı tabloyla karşılaştı.

Kriterleri yeniden gözden geçiren Disney Plus’ın Amerika'daki global yönetimi, bütçe sınırlarının aşılması nedeniyle "Sekizinci Aile"nin devam sezonuna onay vermedi. Alınan bu tasarruf odaklı kararın ardından, projenin şimdilik tek sezonla sınırlı kalacağı ve arşivdeki yerini koruyacağı belirtildi. Uzmanlar, dijital platformların önümüzdeki süreçte de yüksek maliyetli projeler yerine daha kompakt ve düşük bütçeli işlere yönelebileceğini ifade ediyor.