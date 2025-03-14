Handan Özbek’in Afrika temalı fotoğraf sergisi!
Milli basketbolcu ve fotoğraf sanatçısı Handan Özbek'in çok sayıda çalışması var.
Galatasaray ve milli takımın eski kaptanlarından eski basketbolcu Handan Özbek’ in fotoğraf sergisi cumartesi günü başlıyor.
Sporun hayatının dışında fotoğraf sanatçısı da olan Handan Özbek’in Goba Art / Desing’deki sergisinin geliri basketbol vakfı BİDEV’ e bağışlanacak. Afrika temalı kişisel fotoğraf sergisi “Çıplak Kıta” 15 Mart 2025 Cumartesi günü açılacak.
Adres: Goba Art&Desing
Asmalımescit Mahallesi, Ensiz Sokak, No:1 Beyoğlu İstanbul
Saat: 14:00
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