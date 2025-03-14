Handan Özbek’in Afrika temalı fotoğraf sergisi!

Milli basketbolcu ve fotoğraf sanatçısı Handan Özbek'in çok sayıda çalışması var.

Handan Özbek’in Afrika temalı fotoğraf sergisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:35

Galatasaray ve milli takımın eski kaptanlarından eski basketbolcu Handan Özbek’ in fotoğraf sergisi cumartesi günü başlıyor.

Sporun hayatının dışında fotoğraf sanatçısı da olan Handan Özbek’in Goba Art / Desing’deki sergisinin geliri basketbol vakfı BİDEV’ e bağışlanacak. Afrika temalı kişisel fotoğraf sergisi “Çıplak Kıta” 15 Mart 2025 Cumartesi günü açılacak.

Adres: Goba Art&Desing

Asmalımescit Mahallesi, Ensiz Sokak, No:1 Beyoğlu İstanbul

Saat: 14:00

 


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