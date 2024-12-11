“Hangi İnsan Hakları? Film Festivali” Pera Müzesi’nde

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:30

Pera Müzesi ev sahipliğinde bu yıl 14-18 Aralık arasında, DOCUMENTARIST tarafından “Hayvan hakları” ana temasıyla "Hangi İnsan Hakları? Film Festivali" düzenlenecek. Festivalde Türkiye ile farklı ülkelerden hak ihlâllerini ve mücadelelerini konu alan filmlere yer verilecek. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek gösterimlerde 11 filmden oluşan bir seçki ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Hak ihlalleri ve mücadeleleri anlatan yapımlar

Pera Müzesi’ndeki gösterimlerin açılışı Kamal Aljafari’nin Filistin topraklarında on yıllardır süregelen şiddeti deneysel bir üslupla anlattığı buluntu filmi “UNDR” ve yönetmenin gerçek belgelerden yola çıkarak Filistin halkının çalınan toplumsal hafızasını kazanma çabası olarak çektiği “Bir Fidai Film”in gösterimiyle yapılacak.

Festival kapsamında gösterilecek diğer yapımlar ise, Angela Melitopoulos’un yönettiği, bir deneme film niteliğindeki 1999 yapımı “Passing Drama”; İran’daki 1979 İslam Devrimi’nden haftalar sonra doğan yönetmenin bir günce kaleme alır gibi anlattığı, arşiv görüntüleriyle beslenen hikâyesini perdeye yansıtan Farahnaz Sharifi imzalı “Çalınan Gezegenim”; yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un üstlendiği, Filistinli avukat, aktivist ve sinemacı Basel Adra ile Filistin direnişine destek veren İsrailli gazeteci Yuval Abraham’a mercek tutan "Gidecek Yer Yok”; Elsa Kremser ve Levin Peter imzalı “Düş Gören Köpekler” ve Shiori Ito’nun cesur filmi “Kara Kutu Günlükleri” olacak.

Julia Gutweniger ve Florian Kofler’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deniz Manzaralı”, akademi ödüllü yönetmen Andrea Arnold imzalı “İnek” filmi ve Mert Kaya’nın “Nehre Su Taşımak: 20.Yılında Anadolu Kültürü” adlı yapımı da festival filmleri arasında.

Festivalde ayrıca amatör ve profesyonel sanatçıların çektiği 22 kısa filmden oluşan “Sıfır Noktasından: Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri" yer alıyor.

“İmhanın Ötesinde Gazze” söyleşisi

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamında Pera Müzesi, çarpıcı bir söyleşiye de ev sahipliği yapacak. 15 Aralık Pazar 14.45’te ücretsiz olarak gerçekleşecek “İmhanın Ötesinde Gazze” başlıklı söyleşide, Forensic Architecture'ın kurucusu ve yöneticisi Eyal Weizman ile Filistinli sanatçı Basma Al-Sharif, Gazze'de devam eden insanlık krizine farklı disiplinlerden yaklaşımlarla ışık tutacak.





Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Programı

14 Aralık Cumartesi

15.00 UNDR (15')

Bir Fidai Film (78’)

17.00 Passing Drama (66’)

19.00 Çalınan Gezegenim (82’)

15 Aralık Pazar

13.00 Gidecek Yer Yok (96’)

16.00 Düş Gören Köpekler (77’)

18.00 Kara Kutu Günlükleri (103’)

17 Aralık Salı



17.00 Deniz Manzaralı (80’)

19.00 Sıfır Noktasından: Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri (115’)

18 Aralık Çarşamba



17.00 İnek (94’)

19.00 Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür (66’)