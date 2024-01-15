Hanri Benazus hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:49

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:17

Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflar toplamayan ve 20 binden fazla Atatürk fotoğrafları koleksiyonu oluşturan Türk yazar, iş insanı, koleksiyoncu Hanri Benazus, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Yakın tarih, Atatürkçülük konularında çok sayıda kitabı olan Benazus, İzmir’i Sevenler Platformu Sancar Maruflu'nun oğlu Cevat Maarufu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Benazus'un, yarın Altındağ Musevi mezarlığında öğle vakti defnedileceği öğrenildi.

ATATÜRK'E ADANMIŞ BİR HAYAT... HANRİ BENAZUS KİMDİR?

İzmir’in işgalinde Basmane Garı’nda kâtiplik yaparken işgal kuvvetlerine dair bilgileri cepheye aktaran gizli Kuvayı Milliyeci İsak Benazus’un oğlu olan Hanri Benazus, Türkiye’nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri olarak tanınıyor. 1492 yılından bu yana İzmirli olan bir ailenin çocuğu olan Benazus İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklar sebebiyle yükseköğrenimini tamamlayamadı. 1960’larda kurduğu firmayla Türkiye’de endüstriyel tavukçuluğu başlatan Benazus, 1985-1987’de Altay Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

9 Ekim 1937'de 7 yaşındayken Aydın’ın Ortaklar beldesinde Atatürk’le tanıştı ve onun masasındaki leblebilerini aldı. O günü hiç unutmadı. Ömrünü Atatürk'ü ve onun hayalindeki Cumhuriyeti anlatmaya adadı. 1947’den bu yana 10 bini çekildiği yer ve tarih belli olmak üzere toplam 20 bin adetlik Atatürk fotoğrafından oluşan dev bir koleksiyona ulaştı. Yeni Zelanda, Sidney, Canberra, Londra, Paris ve Berlin harp arşivlerinden edindiği 900 kare fotoğrafla Çanakkale Savaşı’nın görsel arşivini oluşturdu. Yunanistan, Fransa ve İngiliz arşivlerinden, birçok ülkedeki savaş muhabirlerinden ve bireysel olarak ABD’den topladığı Atatürk fotoğraflarının kopyalarını, pek çok kuruma verdi. 20 bin karelik koleksiyonunu 2021 yılı Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Londra’da Avam Kamarası, Paris’te parlamentonun da aralarında bulunduğu binlerce kurum ve kuruluşta sergi açtı, konferanslar verdi.