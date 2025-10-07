Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Alessandro Safina rüzgarı: Sezen Aksu'nun 'bile bile' şarkısıyla büyüledi!

Dünyanın en lirik tenorlarından biri olarak kabul edilen Alessandro Safina, İstanbul’daki müzikseverlerle yeniden buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan İtalyan sanatçı, romantik yorumları ve güçlü sesiyle izleyenleri büyüledi.

Konserin en dikkat çeken anı, Safina’nın Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’ya selam gönderdiği performansı oldu. Ünlü tenor, “Bile Bile” adlı şarkıyı İtalyanca aksanıyla seslendirerek seyirciden dakikalarca süren alkış aldı.

Safina, konser boyunca klasik aryaların yanı sıra pop ve film müziklerinden seçkiler de sundu. İstanbul’un sonbahar akşamına zarafet, nostalji ve tutku katan performans, izleyiciler tarafından “unutulmaz bir gece” olarak değerlendirildi.