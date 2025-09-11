Hasan Mirza’dan 'Fütursuz Denemeler' sergisi: Nilüfer Belediyesi, doğa ve kentin belleğini resimle buluşturuyor

Mirza’nın resimleri, yalnızca bir görsel yüzey sunmaktan öte, izleyiciyi doğa, kent ve insan arasındaki gerilimli ilişkiye davet ediyor. Sanatçı, tuvalinde doğa ile insan arasına örülen sınırları kaldırıyor; kentin belleksizleşmesine karşı direnen bir tavır sergiliyor. İlk bakışta manzara resmi gibi algılanan tablolar, daha yakından bakıldığında yıkılmış kentlerin gölgelerini, unutulmuş doğanın izlerini ve bedenin kırılganlığını açığa çıkarıyor.

“Fütursuz Denemeler”, görmenin ötesinde hatırlamaya çağıran bir sergi. Mirza, tuvalin katmanları arasında kaybolmuş olanla yüzleşmek için yeni bir alan açıyor. Dağların yüceliği, kentin labirentleri ve bedenin sessizliği, bu resimlerde ortak bir hafızanın direnişine dönüşüyor. Sanatçı, bireysel belleğin ötesinde toplumsal bir hafıza yaratıyor; böylece doğa ve insanın birlikte kurduğu dünyanın kırılgan yanlarını görünür kılıyor.

Nilüfer Belediyesi, bu sergiyle birlikte yalnızca güncel sanat üretimlerini izleyiciyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kentin kültürel belleğini güçlendiren bir buluşma alanı da açıyor. “Fütursuz Denemeler”, sanatın toplumsal hatırlama gücünü yeniden gündeme getirerek, unutulanla yüzleşmenin estetik bir yolunu aralıyor.