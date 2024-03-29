Hayalet Avcıları Görev başında

Yayınlanma: 29.03.2024 - 22:35

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:45

“Kimi ateştir diyor dünyanın sonu, kimi buz.” Robert Frost’un Ateş ve Buz (1920) şiirinden.

Ivan Reitman’ın yönettiği kült film Hayalet Avcıları 1984’te vizyona girdiğinde o zamana dek yapılmış en pahalı komediydi. Başrollerde dönemin ünlü oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson, Annie Potts vardı. Paranormal olaylara ilgi duyan Dr. Peter Venkman Dr. Raymond Stantz, Dr. Egon Spengler, üniversiteden kovulunca kendi işlerini kurarlar. TV sayesinde ünlenirler, New York’a güçlü varlıklar saldırınca Hayalet Avcıları ekibi kenti doğaüstü yaratıklardan kurtarır.

Dünya gişe getirisi 300 milyon dolardı, Ray Parker Jr’ın tema şarkısı çok sevildi. Film çok tutulunca Reitman aynı kadroyla Hayalet Avcıları 2’yi çekti (1989). Ardından Paul Feig ilk bölümün tersine baş kadroyu kadın komedyenler Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones’tan oluşturdu ama eski ekibi de unutmadı (2016). Beş yıl sonra Hayalet Avcıları: Öteki Dünya (Jason Reitman/2021) vizyona girdi. Mizah, nostaljik göndermeler, yeni serüvenlerin yanı sıra yeni karakterler, duygusal sahnelerle doluydu. Egon Spengler’in öfkeli kızı Callie oğlu Trevor, kızı Phoebe, sevgilisi Ray’le birlikte Summerville, Oklahoma’da yaşarken bu kez dünyayı ele geçirmeye çalışan hayaletlerle savaşmak için yeniden New York’a dönerler. Orijinal filmin yıldızları Ray, Winston, Peter, Janine’in rolleri uzun sürelidir.

AKSİYON, NOSTALJİ DOLU

Gil Kenan’ın yönettiği son bölüm Hayalet Avcıları: Ürperti (2024) Öteki Dünya’nın devamı gibidir ama ilk orijinal bölümdeki aksiyon sahneleri, uzun süre gerginlik yaratan tehditler, mizah dolu açıklamalar, New York şehir turuyla, ektoplazma depolarıyla ayrılır. Bu kez yönetmen farklı bir Hayalet Avcıları serüveninden yola çıkmıştır: 1980’lerin animasyon dizisi “Gerçek Hayalet Avcıları’ndan. Öteki Dünya”daki olaylardan üç yıl sonra Spengler ailesi eski itfaiye istasyonuna taşınmışlardır, 15 yaşındaki Phoebe genç neslin kalbi, ruhu gibidir. Abisi Fred (Stranger Things dizisiyle ünlenen Finn Wolfhard) ergenlik bunalımındadır, Callie ve Trevor belediye başkanıyla sürtüşürler, Winston Paranormal Araştırma Enstitüsü kurar, Callie ile Gary ebeveyn olmakta zorlanırlar, Phoebe ilk romantik ilişkisini Melody adlı bir hayaletle yaşar, Phoebe’yle Podcast her daim dinamik ikilidir.

Dünyayı parçalayarak imparatorluğunu kurmak isteyen 4 bin yıl öncesinden geri dönen Garraka insanların üstüne hayaletleri salar, tüm ruhları serbest bırakır. Böylece yeni serüvenler, aksiyonla dolu nostaljik, komik bir yolculuk başlar. Hayaletlerle (lağım canavarı, obur, şişman yeşil hayalet, sempatik marshmallowlar/ şekerlemeler) dolu bol dijital sahneler, yapım tasarımları, çevre düzeni çok başarılıdır.

1904’te başlayıp günümüze uzanan açılış sekansı etkileyicidir. Eski ekip Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts, William Atherton ile yeni ekip Carrie Coon, Paul Rude, McKenna Grace, Finn Wolfhard bir aradadırlar. Yeni karakter Nadeem (Kumal Nanjiani) kendini Ateş Tanrısı sanır. Ebeveynlik, ergenlik, aile, dayanışmayı işleyen Hayalet Avcıları: Ürperti dün gösterime girdi.