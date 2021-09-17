Demet Sağıroğlu, 'Hayat müziksiz olmaz'

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

“Arnavut Kaldırımı”, “Kınalı Bebek” şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Demet Sağıroğlu, uzun bir aradan sonra konser vermeye hazırlanıyor. Sağıroğlu, bir döneme damga vurmuş bir sanatçı dersek de yanlış olmaz. Şu an bana söyle deseniz ezbere bu şarkıları söylebilirim.

İleriki günlerde ise Demet Sağıroğlu’nu Murathan Mungan şarkıları ile dinleyeceğiz.

Konserde yanlız olmayacak Sağıroğlu; Ceylan Ertem ve oyuncu Damla Sönmez’de sahnede olacak. Konserde sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Ayrıca oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yorumlayacağı Murathan Mungan imzalı bir Müslüm Gürses şarkısıyla gecede yer alacak.

Konser, Turkcell Vadi Açıkhava’da 23 Eylül’de saat 21.00’de yapılacak.

Demet Sağıroğlu ile senfonik konseri konuştuk.

- Bir ara ortadan kayboldunuz ya da bu bir ortadan kayboluş muydu? Yoksa yeni hikâyelerin başlangıcı mı?

Uzun süredir Amerika’da yaşadığım ve sahne çalışmalarıma orada devam ettiğim için ülkemde ortadan kaybolmuşum gibi bir algı oluşmuş olabilir.

- Amerika’da da müzik yaptınız mı?

Müzik tabii ki... Müziğe ara vermek veya müziksiz bir hayat seçmek benim hiçbir zaman gündemimde olmadı. Düzenli olarak sahne aldığım mekânlar olduğu gibi Amerika’da organize edilen müzik festivallerinde de büyük bir keyifle yer alıyorum. Yeni besteler ve sözler de bir taraftan üretmeye devam ediyorum.

- Uzaktan Türkiye nasıl görünüyor?

Oldukça sisli! Ama ümitsiz değilim, ülkece bu zorlukların altından kalkacağımıza inanıyorum.

- “Arnavut Kaldırımı”, “Kınalı Bebek” gibi şarkılarla 1990’lı yıllara damga vurmuş biri olarak bugünkü şarkıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok güzel şarkılar da var, samimi olmayan, zorlama şarkılar da var. Aslında her zaman böyleydi, bugüne özel bir durum değil bu. Samimi olanlar kalacak, diğerleri kısa zaman sonra unutulacak.

- Bu proje sizi nasıl etkiledi ve heyecanlandırdı ki sadece bu konser için New York’tan geldiniz... Murathan Mungan şarkıları için yorumunuz nedir?

Proje teklif edildiğinde çok heyecanlandım. Hem Murathan Mungan şarkıları olması hem senfonik olması düşünmeden teklife evet dememi sağladı. Evet, bu yaz normalde gelmeyi düşünmüyordum ama bu teklif üzerine planlarımı değiştirdim.

Murathan Mungan kitapları, şiirleri, şarkı sözleriyle hepimizin hayatına dokunmuş bir üstad. Onun kaleminden çıkmış sözleri senfoni eşliğinde yorumlamak bir müzisyen için müthiş bir deneyim.

- Sahnede hem işinde usta hem de oyuncular olacak, provalar nasıl geçti?

Çok keyifli geçti ilk provamız. Hepimiz Murathan Mungan çatısı altında toplanmaktan hem çok heyecanlı hem de mutluyuz.