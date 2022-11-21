Hayatımın Şansı dizi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu ve senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı “Hayatımın Şansı” dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Peki, Hayatımın Şansı dizisinin konusu nedir? Hayatımın Şansı dizisinde hangi oyuncuları kim?
Hayatımın Şansı dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
HAYATIMIN ŞANSI” DİZİSİNİN KONUSU NE?
“Hayatımın Şansı”nda; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı
velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…
"HAYATIMIN ŞANSI” DİZİSİNİN OYUCULARI KİM?
Hayatımın Şansı filminin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.
HAYATIMIN ŞANSI” DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği ve temposu bölümden bölüme artacak olan “Hayatımın Şansı”, çok yakında FOX’ta.
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