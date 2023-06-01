Haziran’da İzmir sanata doyacak

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:23

Türkiye’nin en prestijli kültür-sanat mekanlarından olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Haziran ayında da çok önemli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

36. ULUSLARARASI İZMİR FESTİVALİ AÇILIŞI AASSM’DE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İKSEV tarafından 2 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında 36. Uluslararası İzmir Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. Açılış şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Özgecan Günöz ve Can Özhan'ın solistliğindeki İZDSO konseri ile başlayacak. Konser, 2 Haziran Cuma günü AASSM Büyük Salon’da olacak.

15 Haziran tarihinde ise yine 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında AASSM Büyük Salon’da geleneksel, çağdaş, bilgisayar destekli müzik, dans, tiyatro gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla çalışan L'acheron müzikal bir gösteri sunacak.

PROF. DR. AHMET YÜRÜR'Ü ANMA ETKİNLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elli yıllık meslek hayatında Türkiye’nin kompozisyon, müzikoloji ve müzik yöneticiliği gibi önemli alanlarına sıra dışı katkılarıyla tanınan çağdaş Türk besteci ve kompozisyon öğretmeni Prof. Dr. Ahmet Yürür’ü anacak. 13 Şubat 2023 tarihinde hayata gözlerini yuman Yürür için 5 Haziran saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da anma etkinliği yapılacak.

ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU KONSERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 17 Haziran Cumartesi günü konser verecek. Sanat yönetmenliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Türker Barmanbek'in, koro şefi yardımcılığını ise Halil İbrahim Aydın'ın üstlendiği konser, 13.00'da İzmirli dinleyicileriyle buluşacak. Konsere katılım ücretsiz olacak.

ZUHAL OLCAY SAHNE ALACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında ise sanatçı Zuhal Olcay 19 Haziran'da saat 20.30'da AASSM sahnesine konuk olacak.