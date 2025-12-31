Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Hemhal Tiyatro Haftası' 5 Ocak 2026'da Londra'da başlayacak

31.12.2025 10:42:00
Londra'da The Cockpit Theatre'da bağımsız tiyatro topluluklarından Tiyatro Hemhal sahne alacak.

Bağımsız tiyatro topluluklarından Tiyatro Hemhal, Londra'da The Cockpit Theatre'da sahne alacak.

Çağdaş Türk tiyatrosunun üç güçlü hikayesi 5-11 Ocak 2026'da düzenlenecek Hemhal Tiyatro Haftası'nda seyirciyle buluşacak.

Ödüllü oyuncu Nezaket Erden, 9 ve 11 Ocak'ta Latife Tekin'in kült eserinden uyarlanan "Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit" oyununu sahneleyecek.

Gigue Production tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 5-7 Ocak'ta "En Sevdiğinden Başla" oyunu izlenebilecek.

Hakan Emre Ünal'ın tek kişilik oyunu "N'olacak Bu Yusuf Umut'un Hali?" oyunu da 8 Ocak'ta Londra'da prömiyer yapacak.

