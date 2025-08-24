'Herkes İçin Sanat Anadolu Sergileri', Afyonkarahisar'da: 'Büyük Zafer'in yansısı

Cumhuriyetimizin kuruluş yolunda çok önemli bir yeri olan, Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kesiti 26 Ağustos Büyük Taarruz’un 103. yıldönümünü kutlayacağız. Bu önemli haftada İş Sanat, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yaptığı özel seçkilerinden hazırladığı ve Anadolu’daki sanatseverlerle paylaştığı Anadolu Sergileri’ni Afyonkarahisar’a taşıdı.

Bankanın Kocatepe şubesinde açılan “Büyük Zafer” sergisine, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM) Müdürü Ayşe Canan Atlığ, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ve yurttaşlar katıldı.

Dün açılan sergi, bugün de izlenebilecek.

‘ÖZGÜRLÜK İRADESİ’

Açılışta konuşan Türkiye İş Bankası RHM Müdürü Atlığ, eserler hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Atlığ, İş Sanat’ın başlattığı “Anadolu Sergileri”nin amacını şu ifadelerle anlattı: “Koleksiyonumuzu biraz İstanbul dışına çıkarmak istedik. Anadolu'da yer alan şubeler zamanında aslında adeta bir galeri olarak kullanılıyordu. Çünkü bu eserlerin birçoğu Anadolu'nun farklı şubelerinde yerel halkla buluşuyordu. Dolayısıyla biz bu ruhtan ilhamla “Herkes İçin Sanat Anadolu Sergileri” projemizi başlattık.

26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'un başlangıcını olarak aslında ulusumuzun bu özgürlük iradesinin de bir başlangıcı olarak çok önemsiyoruz. Tam ondan iki sene sonra 26 Ağustos 1924'te de bankamız ulusumuzun iktisadi bağımsızlığı için kuruluyor. Dolayısıyla bu iki anlamlı günü anmış oluyoruz bu vesileyle.”

‘BÜYÜK DÖNÜŞÜM’

Açılışta ziyaretçilere sergideki eserleri anlatan sanat tarihçisi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Köksal, burada sergilenen eserlerin önemine dikkat çekerek “Aslında buradaki eserler iki katmanlı; birisi Atatürk’ün portreleri, diğeri ise savaşın nasıl yapıldığı ve kazanıldığının belgelenmesi. Belgelemede sanatçının hayal gücünden yola çıkılıyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna evrilen bir süreci portre ve resimlerde görüyoruz. Savaşın kendisinden çok, belli ve büyük bir dönüşümü gösteriyor buradaki eserler” dedi.

USTA İSİMLER

Büyük Taarruz’un 103. yıldönümünde düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarına duyulan saygı ve minneti yansıtan sergide 1914 kuşağının güçlü portre ustalarından Feyhaman Duran, puslu ve mistik peyzajlarıyla tanınan Ayetullah Sümer, Atatürk portreleriyle öne çıkan Nusret Karaca ve Rahmi Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı’nda Ahır Dağı Taarruzu’nu betimleyen Ziya Duru ile günümüzün önemli heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy’un eserleri yer alıyor.