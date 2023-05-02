Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez'in ritüelleri nelerdir?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:32

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:32

"Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar şenliğidir. İki kelimenin birleşmesiyle oluşan Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle meydana gelir. Bu şenlik, baharın gelişini müjdeleyen ve doğanın yeniden canlanmasına vesile olan bir kutlamadır. Hıdırellez’in Türk kültüründeki yeri oldukça önemlidir. Bu özel gün, insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlar ve toplumsal dayanışmayı artırır. Ayrıca, doğanın yeniden canlanması ve baharın gelişi gibi doğa olaylarına da dikkat çeker.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, Türk halkının yüzyıllardır kutladığı bir gelenektir. Her yıl Mayıs ayının 5’inde kutlanan bu şenlik, genellikle açık havada yapılır. İnsanlar, bu özel günü kutlamak için piknik yaparlar, şarkılar söylerler ve oyunlar oynarlar. Ayrıca, Hıdırellez’in olmazsa olmazı olan dilekler de bu özel günde yapılır. İnanışa göre, Hızır ve İlyas peygamberler dilekleri gerçekleştirirler.

HIDIRELLEZ'iN RİTÜELLERI NELERDİR?

Hıdırellez’in en önemli özelliklerinden biri de ateş yakmaktır. İnsanlar, bu özel günde ateş yakarak kötü enerjilerden arınır ve temizlenirler. Ayrıca, ateşin üzerinden atlamak da bu şenlikte yapılan bir ritüeldir. İnanışa göre, ateşin üzerinden atlayan kişi, kötü enerjilerden arınır ve yeni bir başlangıç yapar. Mevsimlik bir bayram olarak belirli yörelerde kutlanan Hıdırellez'de geçmişten bugüne, gül fidanına dilek bağlamak ve ateşten atlamak gibi bazı ritüeller yapılıyor. Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınıp denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir yıl boyunca harcanmaz. Yine Hıdırıllez akşamı evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.