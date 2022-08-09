Hieronymus Bosch, 9 Ağustos 1516 tarihinde yaşamını yitirdi

09 Ağustos 2022 Salı, 16:31

Bosch, en ünlüsü “Dünyevi Zevkler Bahçesi” olmak üzere pek çok triptik resimlemiştir. Adı geçen ünlü tablonun sol panelinde, Adem - Havva ve hayvanlar eşliğinde cennet tasvir edilir. Orta panelde pek çok çıplak figür, eşsiz güzellikte meyveler ve kuşlarla birlikte dünyevi zevkler; sağ panelde ise günahkârların değişik biçimlerde cezalandırılışının gösterildiği cehennem resmedilmiştir. Dış paneller kapatıldığında ise rölyef (kabartma) üzerinde tanrının dünyayı yaratışı konulu eser görülmektedir. Bosch bu eserde resmin yapıldığı tablo yüzeyini epey pürüzlü seçmiştir. Bu durum o dönemin Flaman ressamları arasında yaygın olan ve resmin pürüzsüz bir yüzey üzerine uygulanıp esere insan eli değmiş hissini hafifletmek için kullanılan geleneksel resim tekniğiyle tam bir tezatlık oluşturur.





Dünyevi Zevkler Bahçesi, 1504-1510, Pano üzerine yağlı boya



Bosch, bir tanesi dışında tablolarının hiçbirine tarih atmamıştır. Bugün ona ait olduğu sanılan tabloların sayısı 25'ten daha azdır. İspanya kralı II. Philip'in, Bosch'un ölümünden sonra onun bazı tablolarını edinmek istemesiyle Prado Müzesi günümüzde “Dünyevi Zevkler Bahçesi” de dahil olmak üzere onun eserlerinin önemli bir kısmına sahiptir.

Dünyevi Zevkler Bahçesi,1504-1510, Pano üzerine yağlı boya

