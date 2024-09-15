‘Hikayesinde Senden Bahsetti’ oyunu prömiyere hazırlanıyor

Yayınlanma: 15.09.2024 - 14:59

Güncelleme: 15.09.2024 - 14:59

Of-Of İstanbul’un ilk oyunu olan, İlkay Yıldız’ın yazdığı, Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin’in yönettiği ve Gizem Aldemir’in oynadığı ‘Hikayesinde Senden Bahsetti’ oyunu, 18 Ekim’de İstanbul Beyoğlu’nda Kumbaracı50’de prömiyer yapacak. 21 Ekim’de ise Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Oyunda Ayşe Parla Soyluer, beyaz yakalı, iyi eğitimli, zeki, komik ve çok yalnız bir kadındır. Oyun, karakterin evinde ve bir yangın sonrası ‘o gecede’ geçiyor. Ayşe Parla, oyun boyunca yangınla ilgili paçayı kurtarma planları yaparken, çocukluğuyla, ailesiyle, insanlarla, kendisiyle ilgili bir dökülme ve bir yüzleşmeye doğru sürükleniyor. Hikayesinde Senden Bahsetti; yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını, aklını, kalbini ve dahasını esprili diliyle sahneye taşıyor.

USTA İSİMLER KADRODA

Oyunun künyesinde ise birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Müziklerinde Sezen Aksu imzası taşıyan oyunun yürütücü yapımcılığını Tunç Zilelioğlu yürütüyor. Afiş tasarımı Atilla Karabay’a ait olan oyunun ışık tasarımını Uğur Aksu yapıyor. Dekor tasarım ve uygulama görevinde Ceren Yılmaz görev alırken asistanlık görevini Zeynep Başar, teknik sorumluluk görevini Murat Nuray yürütüyor. Oyun fotoğrafları ise Berkay Temel’in objektifiyle yurttaşlara yansıyor. Dış seslerde ise Haluk Bilginer, Olcay Yusufoğlu, Çağdaş Tekin, Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin ve İnanç Şanver yer alıyor.