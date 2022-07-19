‘Hipokrat’ın Romanı’
Hipokrat’ın Romanı’nda (Bilgi Yayınevi) okuyucuyu Antik Çağ yıllarına götüren Suat Çağlayan, “tıbbın babası” Hipokrat’ın yaşamını ve düşüncelerini akıcı bir roman kurgusuyla anlatıyor.
“‘…Siz, Hekimlik Tanrısı Asklepios’un sülalesinden geliyorsunuz, değerli Hipokrat!’ dedi Hekim Euryphon. ‘Oysa ben halk hekimiyim ve bana yoksullar geliyor; çaresiz ve parasız insanlar!’ Hipokrat, Euryphon’u dinlerken onun yoksulluk felsefesi yaptığını düşünüyordu.
‘Değerli meslektaşım Hekim Euryphon,’ dedi, biraz üstten bakarak. ‘Hekimlik bir sanattır ve hiçbir sanatçı sanatını karşılıksız yapmaz!’ Hipokrat’ın kibirli tavrı, Euryphon’u kızdırmıştı. ‘Bak meslektaşım!’ dedi sert bir sesle. ‘Hekimlik hizmetini paraya çevirmek için onun bir sanat olduğunu söylüyorsan, ben orada yokum!’
Hipokrat’ın Romanı adlı kitabında okuyucuyu Antik Çağ yıllarına götüren Suat Çağlayan, “tıbbın babası” Hipokrat’ın yaşamını ve düşüncelerini akıcı bir roman kurgusuyla anlatıyor.
Hipokrat’ın Romanı / B. Suat Çağlayan / Bilgi Yayınevi / 224 s.
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