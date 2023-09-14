Hiromita fuara geliyor!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:59

ANQI, bu yıl Tersane Istanbul’da 26 - 27 Eylül’de ön izlemeye; 28 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ise genel ziyarete açık olan fuarda, vahşi ve sevimli kiremit kedisi Hiromita’nın resimlerinin yanı sıra ilk kez sergilenecek heykellerini de sanatseverlerle buluşturacak.