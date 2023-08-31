Hisseli Harikalar Kumpanyası Muğla’da seyirciyle buluştu

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri usta isim Haldun Dormen’in yazdığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali ile yaz turneleri kapsamında Akyaka-Ula, Fethiye, Köyceğiz ve Dalaman'da seyircileri ile buluştu.

İki perdelik 16 kişilik oyuncu kadrosu ile 2 saat 15 dakika süren oyun çadır tiyatrosu sanatçılarının yaşadıkları dramatik ve komik hallerini anlatıyor. Dans ve müzikler ile de dikkat çeken oyun izleyicisine hoş vakit geçirmeyi vaat ediyor.

Sahnelendiği her yerde büyük ilgi gören ve oyun sonunda seyircilerden büyük alkış alan Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunu yoğun istek üzerine Kasım ayında Muğla’da perdelerini yeniden açmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Utkan Özüpak’ın yaptığı Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunu en son Dalaman Kitap Günleri etkinliğinde sahnelendi ve izleyicilerden tam not aldı.