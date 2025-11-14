Hoş bir sosyal güldürü: Yan Yana

Temelde, Olivier Nakache ile Eric Toledano’nun birlikte çektikleri, Fransa’da gişe rekorları kıran 2011 yapımı “Intouchables” adlı filmin ilginç bir uyarlaması “Yan Yana”.

Üst başlığı da ayrıca güzel: “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi”. Hem içeriğinin anlamlı bir özeti hem de popüler izleyiciden daha seçici olan sinemaseverlere göz kırpan cilveli bir çağrı. “Yan Yana”, popüler bir filmin gerektirdiği abartılı bölümlerin, bence gereksiz çokluğuna karşın amacına ulaşan hoş bir sosyal güldürü.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit ikilisi, François Cluzet ile Omar Sy’nin performanslarını aratmıyor, hatta tam tersine. Her iki filmde de benzer tatlar, seslendikleri izleyici kitlelerinin burnuna hoş gelecek özgün kokular eşliğinde sunulmakta.

Sonuçta, hangi filmin kendi kültürel coğrafyasında daha başarılı olduğuna karar verebilmek için “Intouchables”ı yeniden izlemem gerektiğini düşündüm.

MURATPAŞA’DA ÖYKÜNÜN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, 21-23 Kasım tarihlerinde 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında, öykü dalında verilen ödüllerin sahipleri açıklandı.

Seçici kurulda Ayşen Işık, Gülay Kaplan, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy yer aldı. Kurul, “en iyi öykü kitabı” ödülünü bu yıl iki isme paylaştırdı. Cabir Özyıldız, “Dünyanın Bütün Karıncaları” isimli kitabıyla Özlem Dikeçligil ise “Karanlığın İcadı”yla Antalya Edebiyat Günleri’nin 10’uncu yılında ödülün sahibi oldu. Özyıldız, kitabında ülke coğrafyasından Ortadoğu’ya uzanan geniş bir hattı ele alırken şiddet, yoksulluk ve gelenek baskısı altında ezilen insanların trajedisini kendine özgü, güçlü bir anlatım diliyle işlediği ve okuru bu deneyimin etkin bir öznesi haline getirdiği için ödüle değer görüldü. Dikeçligil ise etkisi uzun süre hissedilen sarsıcı bir öykü dünyası kurmayı başardığı için aynı ödülün sahibi oldu. “En iyi ilk öykü kitabı” ödülü ise “Kâğıttan Kaplan” ile Ceyhan Usanmaz’a verildi. Ödüller, 21 Kasım Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Ayrıca, bu yılın ödül alanları 22 Kasım Cumartesi, Erdal İnönü Kent Parkı’nda saat 14.00-15.30 arasında Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.