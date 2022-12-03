Hüner Tuncer CKM’de
Cumhuriyet Kitapları Yazarı Hüner Tuncer, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), “Osmanlı’nın Çöküşü” başlıklı bir söyleşi verecek.
Yazar Tuncer, Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un işbirliğinde düzenlenecek söyleşide “Osmanlının çöküşü”nü anlatacak.
Söyleşi, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki CKM’de, bugün saat 14.00’te başlayacak.
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