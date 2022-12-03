Hüner Tuncer CKM’de

Cumhuriyet Kitapları Yazarı Hüner Tuncer, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), “Osmanlı’nın Çöküşü” başlıklı bir söyleşi verecek.

ANKARA / Cumhuriyet
03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Hüner Tuncer CKM’de
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Yazar Tuncer, Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un işbirliğinde düzenlenecek söyleşide “Osmanlının çöküşü”nü anlatacak.

Söyleşi, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki CKM’de, bugün saat 14.00’te başlayacak. 


Hüner Tuncer Cumhuriyet Kültür Merkezi

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