‘Hüzün Üçgeni’ BAFTA’ya 3 dalda aday oldu

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:56

Oscar’ın habercisi gözüyle bakılan BAFTA Ödülleri, Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlenecek törenle 19 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı “Hüzün Üçgeni”, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın, milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında ikili, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle ıssız bir adada mahsur kalır.

Yapım, hiyerarşinin aniden altüst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi olarak dikkati çekiyor.