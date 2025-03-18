İBB Atatürk Kitaplığı'nın özel arşivinden Çanakkale’nin 110 yıllık hatırası
Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı, tarihin unutulmaya yüz tutmuş karelerini gün yüzüne çıkardı. Nadir Eserler arşivinden derlenen fotoğraflar, Çanakkale cephesinde yaşanan destansı mücadeleyi ve geçmişin izlerini bugüne taşıyor.
İBB Atatürk Kitaplığı'nın bünyesinde bulunan tarih araştırmacılarının erişimine sunduğu bu nadir koleksiyondan fotoğraflar İstanbul Bülteni Dergisinin bu ayki sayısında yayımlandı.
Koleksiyon, savaşın bilinmeyen yönlerine ışık tutarak cephede yaşanan zorlukları, siperlerdeki kahramanların ifadelerini ve cephe gerisindeki yaşamın ayrıntılarını gözler önüne seriyor.
Arşivlerden çıkarılan karelerde; savaş meydanlarında görev yapan askerlerin mücadele azmi, savaşın lojistik boyutunu yansıtan sahneler ve halkın cepheye verdiği destek yer alıyor. Her bir fotoğraf, Çanakkale Savaşları’nın yalnızca askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyan eşsiz bir mücadele olduğunu bir kez daha anımsatıyor.
Çanakkale’nin unutulmaz mücadelesini tarihe ilgi duyan herkes için daha görünür hale getirdi. Atatürk Kitaplığı’nda sergilenen koleksiyon, geçmişin izlerini takip etmek isteyen tarih meraklılarını heyecanlandırdı.
İşte, tarihin tozlu sayfalarından günümüze ulaşan o fotoğraflardan bazıları:
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu
- Hırvatistan'dan kaleci açıklaması!
- Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
- 31 yaşındaki imam, camide intihar etti
- Erdoğan'ın elini öpmüştü: O isme kritik görev
- İsrail saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama