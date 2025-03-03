İBB İstanbul Çocuk Korosu için başvurular başladı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:40

Çocuklara koro müziği eğitimi alma ve performanslarını sahnede sergileme fırsatı sunan İBB İstanbul Çocuk Korosu, 20 Mart’a kadar yapılabilecek çevrimiçi başvurular sonrası, seçici kurulca değerlendirilecek aday performanslarıyla belirlenecek.

Çevrimiçi olarak orkestralar.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurular sonrası adaylar değerlendirilecek. 7-13 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan adaylar arasından seçilenler, cumartesi günleri İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde ve İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde eğitim alacaklar. Eğitim sonunda ise İBB İstanbul Çocuk Korosu sahne alarak performanslarını sergileyecek.

Eğitimlerin sonunda İBB İstanbul Çocuk Korosu ilk performansını, 3. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin açılışında, 3 Temmuz'da sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Orkestralar Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İBB İstanbul Çocuk Korosu projesi, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kalıcı ve olumlu etkiler bırakmayı hedefliyor.

Projeyle İstanbul’un farklı sosyo-kültürel çevrelerinden bir araya gelen çocukların müzik aracılığıyla kendilerini keşfetmeleri, toplumsal farkındalık ve estetik duyarlılık kazanmaları, odaklanma yetilerinin artırılması; nefes kontrolü sayesinde stres ve kaygı dengesi kurabilmeleri ve dil gelişiminin arttırılması hedefleniyor.