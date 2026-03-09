İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde kadınların sesi yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na bağlı Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir okuma tiyatrosu gerçekleştirdi. Şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmayı ve "yalnız değilsin" mesajını vermeyi hedefleyen “Güçlenme Anlatıları-Dayanışma İçin” adlı okuma tiyatrosu dün Müze Gazhane Meydan Sahne’de seyirciyle buluştu. Etkinlikte, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın “Kadına Yönelik Şiddet Deneyimleri” ile “Şiddete Karşı Anlatılar” kitaplarında yer alan anlatılardan Emre Koyuncuoğlu’nun derlediği metinler okundu.

Aslı İçözü’nün yönettiği, kostüm tasarımını Duygu Ateş’in yaptığı okuma tiyatrosunda dayanışma adına sanatçılar Aslı İçözü, Aslı Öngören, Berna Adıgüzel, Hazal Uprak, Şirin Asutay, Yeşim Koçak ve Emre Koyuncuoğlu bir arada yer aldı. Kadına yönelik şiddetin görünür kılınması, güçlenme hikâyelerinin duyulması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik, seyircilere duygusal anlar yaşattı.

“SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN” DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE SAHNELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” oyununu 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel olarak Üsküdar seyircisiyle buluşturdu. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyundün Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde sahnelendi. Seyircisini İstanbul fonunda Ayfer(Şebnem Köstem), Başak(Esin Umulu) ve Melis(Yeliz Şatıroğlu)’in hikâyesiyle yüzleştiren oyuna kadın seyirciler büyük ilgi gösterdiler.

SANATÇILAR 8 MART'A ÖZEL BİLDİRİ

“Güçlenme Anlatıları-Dayanışma İçin” adlı okuma tiyatrosunun ve “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” oyununun sonrasında İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan bildiri okundu. Bildiride, “Bugün yeryüzündeki tüm kadınların eşitlik haklarını dile getirdiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. 18. yüzyıldan itibaren yapılan uluslararası konferanslarda, yayınlanan bildirilerde “kadın özgür doğar ve erkeklerle aynı haklara sahip olmalıdır” şiarıyla eşitlik talepleri dile getirilse de hep görmezden gelinmiştir. Ta ki o gün: 1857 yılının 8 Mart’ına kadar…

New York’ta bir tekstil fabrikasında 40 bin kadın işçi insani koşullarda çalışma talebiyle greve başlar. Polisin saldırısı, kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangın sonrası bir katliam gerçekleşir. Son nefesine kadar onurlu taleplerini haykıran 120 kadın işçi, alın teri döktükleri fabrikada can verir. Bu mücadelenin küllenmesine izin vermeyen Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg gibi öncü kadınların önerisi sayesinde 8 Mart uluslararası bir anma günü haline gelir.

Erkeklerle eşit haklara sahip olma, ekonomik hak ve özgürlük, şiddete maruz kalma, medeni haklar gibi pek çok konu, yine büyük mücadele ve girişimler sonrasında, çeşitli sözleşmelerin imzalanmasıyla sonuçlanır. Dünyadaki girişimler zamanla Osmanlı’da da yankısını bulur. Çeşitli cemiyetler ve yayınlar aracılığıyla daha çok özgürlük talep edilir ancak ne yazık ki ülke işgal edilmek üzeredir. Artık bütün ülkenin özgürlüğü için savaşma vaktidir.

Milli mücadelede vatan, hayat mücadelesinde kendi özgürlüğünü korumaya çalışan kadınlar... Adlarını cesaretleriyle tarihe, fedakârlıklarıyla kalplere yazdıran kadınlar... Bugün bizler Gördesli Makbule, Halime Çavuş, Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı ve daha binlercesini anmadan 8 Mart kutlayamayız.

Ve sonrasında… o cephelerde onbaşı rütbesi almış Halide Edib Adıvar, Nezihe Muhittin, Fatma Aliye, Sabiha Sertel, Fatma Nudiye Yalçı, Suat Derviş gibi isimlerin attığı öncü adımlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri sayesinde hedefine ulaşmaya başlar. Cumhuriyetimizin henüz ilk yıllarında kadınlara seçme seçilme hakkı ile medeni kanunda tanınan haklar başta olmak üzere pek çok ülkeye örnek gösterilebilecek haklar sağlanır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Darülbedayi’den günümüze: Sahne emekçileri… Yine Atatürk’ün öncülüğüyle sahneye çıkma hakkı kazanan kadınlarımız…

Afife’den Bedia Muvahhit’e, Ayla Algan’dan Seda Fettahoğlu’na kadar yitirdiğimiz tüm kadın oyuncularımızı rahmet ve sevgiyle anıyoruz… Ve bugün, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni’nden dramaturglarına; tasarımcılardan oyuncularına; terzilerden ışıkçılarına; kuaförlerden butafora; şapkacılardan sahne-kostüm ve ışık uygulamacılarına; idari personelimizden gişelerimize, yemekhanemizden temizlik işçilerimize kadar, sahne önü ve gerisinde çalışan tüm kadınlarımızın emekleri üzerinde yükseliyor.

Ve bizi bugünlere getiren; gelecek günleri ilmek ilmek işleyerek büyüten; evinde – işinde hiçbir şeye emeğini esirgemeyen; hayatın her yerine bir ömür yetişmeye çalışan ve kundağını sardığı çocuğu binbir emekle büyüttükten sonra tabutuna sarınan annelerimiz… Hiçbirinizin hakkını ödeyemeyiz. Bugün 8 Mart: O fabrikanın alevlerini bir meşale gibi, elden ele günümüze kadar ulaştıran ve gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak olan tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun.” ifadeleri yer aldı.