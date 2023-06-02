İBB Şehir Tiyatroları Üç Oyunla Lefkoşa'da

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:54

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Oscar ve Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunlarını 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Mısırlızade Sahnesi’nde Lefkoşa seyircisiyle buluşturuyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, 5 Haziran Pazartesi günü 20.30’da Mısırlızade Sahnesi’nde, Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği Oscar, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü 20.30’da Mısırlızade Sahnesi’nde, Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği Bir Gün Ayakkabımın Teki, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü 16.00’da Mısırlızade Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.







Festival programı:

