İBB Şehir Tiyatroları Üç Oyunla Lefkoşa'da
5-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'den oyunları da izleyiciyle buluşturuyor. Festivale İBB Şehir Tiyatroları ekibi 3 oyun ile katılım sağlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Oscar ve Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunlarını 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Mısırlızade Sahnesi’nde Lefkoşa seyircisiyle buluşturuyor.
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, 5 Haziran Pazartesi günü 20.30’da Mısırlızade Sahnesi’nde, Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği Oscar, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü 20.30’da Mısırlızade Sahnesi’nde, Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği Bir Gün Ayakkabımın Teki, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü 16.00’da Mısırlızade Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.
Festival programı:
- 5 Haziran Pazartesi- İstanbul Şehir Tiyatroları / Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin
- 7 Haziran Çarşamba- İstanbul Şehir Tiyatroları / Oscar
- 10 Haziran Cumartesi- İstanbul Şehir Tiyatroları / Bir Gün Ayakkabımın Teki (çocuk oyunu)
- 13 Haziran Salı – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu/ Paraya Hayır
- 16 Haziran Cuma – İzmir Şehir Tiyatroları / 3 Nalla 1 At
- 17 Haziran Cumartesi – İzmir Şehir Tiyatrosu / Soytarılar Okulu (çocuk oyunu)
- 20 Haziran Salı- Nilüfer Kent Tiyatrosu / Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu
- 23 Haziran Cuma- Antilogos Tiyatrosu/ Red Peter
- 24 Haziran Cumartesi- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu / Uçan Bisiklet (çocuk oyunu)
- 24 Haziran Cumartesi- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu / Parkta Güzel Bir Gün
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söylemişler
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti
- AKP'li vekil sinyali verdi: Kabine'ye yeni bir bakanlık!
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama
- İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı