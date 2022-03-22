İBB Şehir Tiyatroları'ndan 'Yaftalı Tabut'

22 Mart 2022 Salı, 00:00

İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Yaftalı Tabut" oyunuyla Avcılar’da izleyicilerle buluşacak. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 22 Mart 2022 Salı günü 20.30’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.

'NAZIM HİKMET' VE 'KIVILCIMLI'

Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesini anlatan oyunda Yalçı'nın 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

Oyunun biletleri, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilir.