İBB Şehir Tiyatroları'ndan 'Yaftalı Tabut'
Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği "Yaftalı Tabut" oyunu Avcılar’da sahnelenecek. Oyunun biletleri, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek.
İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Yaftalı Tabut" oyunuyla Avcılar’da izleyicilerle buluşacak. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 22 Mart 2022 Salı günü 20.30’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.
'NAZIM HİKMET' VE 'KIVILCIMLI'
Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesini anlatan oyunda Yalçı'nın 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.
Oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.
Oyunun biletleri, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilir.
Video Haberler
- Polis, 16 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
- Hastanede darbedilen güvenlik görevlisi konuştu
- Minibüse çarptıkları otomobili bırakıp gittiler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesi destek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
En Çok Okunan Haberler
- 48 milyon uzaklıktaki galaksi iki araçla görüntülendi
- İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler fazla görülüyor
- Johansson, 'çocuklarım bilmesin' dediği şeyi açıkladı
- 'Down sendromu, çocuklarda göz sağlığını etkiliyor'
- Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları
- Ali Balkız’dan Anadolu’nun insan coğrafyası!
- 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak
- Ciltteki lekelere bakım yaptırmanın faydaları
- Kışın kuru ciltler için bakım önerileri
- Gazi’nin sineması!