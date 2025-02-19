İBB Şehir Tiyatrolarının hazırladığı 'Genç Günler Festivali'nin başvuruları başladı

39'uncusu düzenlenen "Genç Günler Festivali"nin başvuruları başladı.

İBB Şehir Tiyatrolarının hazırladığı 'Genç Günler Festivali'nin başvuruları başladı
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 23:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının bu yıl 39. kez düzenlediği "Genç Günler Festivali", 9-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve sanatçı adaylarına açmayı hedefleyen programa başvurular başladı.

Üniversitelerin konservatuvar ve tiyatro bölümlerinin yanı sıra üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarının oyunlarının kabul edildiği programa alınacak projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivale başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.


Etiketler: #FESTival #Şehir Tiyatroları #İBB Şehir Tiyatroları #istanbul büyükşehir belediyesi

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