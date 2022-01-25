İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu: Kutlama

25 Ocak 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Harold Pinter’in yazdığı Cevat Çapan’ın çevirdiği Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği, “Kutlama” adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 26 Ocak Çarşamba günü 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek.

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağzına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği... Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son oyunu.

Oyun, 26-29 Ocak tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 9-12 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde oynanacak.

Dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, sahne-kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu’nun, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in, efekt tasarımını Harun Özdamar’ın, koreografisini Hamit Erentürk’ün yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Can Ertuğrul, Çağlar Polat, Erkan Sever, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür Efe Özyeşilpınar, Pınar Demiral, Selim Can Yalçın, Selin İşcan, Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.