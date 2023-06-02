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İBB’den genç müzisyenlere destek geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında genç müzisyenlere yönelik yeni bir program duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00
İBB’den genç müzisyenlere destek geliyor!
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“İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı” Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu fuayesinde solo, duo, trio veya quartet performanslarını sergilemek isteyen konservatuvar öğrencileri için yıl boyunca sürecek.

Cumhuriyetin 100. yılında İBB Kültür aracılığıyla sürdürülen “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında geliştirilen “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı”, İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. ve yüksek lisans sınıflarında öğrenci olan gençlere CRR’nin fuaye alanında sahne alma imkânı sağlanıyor. 


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