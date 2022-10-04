İBB’den ‘İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi’

04 Ekim 2022 Salı, 00:02

Suna Kan

İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi (Hazırlayan: Serhan Bali / İBB Yayınları) tek sesten çok sese sürekli arayan, medeniyeti var eden ve yaşatan toplumun, sanatçıların, müzisyenlerin ve yöneticilerin İstanbul’daki çabasına eğiliyor.

Kitapta, İstanbul’un ünlü kadın bestecileri Kassiani’nin, Ayşe Sultan’ın, Gazarosyan’ın sanatsal çalışmalarına yakından bakıyor; Donizetti Paşa’nın ve Callisto Guatelli’nin çoksesli müzik tarihindeki yerine tanıklık ediyoruz.

Mehmet Reşat'ın V. sultan ilan edildiği gün Topkapı'da askeri müzik. 28 Nisan 1909

Liszt’in maceralı İstanbul ziyareti, mehterden bandoya geçiş süreci ve Muzıka-i Hümâyun’un kuruluşunun yanı sıra Cemal Sahir, Cemal Reşit Rey ve Nazife Aral-Güran’ın çoksesli müzik tarihimizdeki yeri ele alınan konulardan bazıları. Ayrıca Teutonia kulübü, Pera’daki Naum Tiyatrosu, Taksim Meydanı’ndaki opera binası ve şehrin yakın tarihi boyunca kurulmuş orkestralar hikâyeleriyle de aktarılıyor.

İstanbul’un renkli ayrıntılarla bezeli, iki yüz yıllık çoksesli müzik geçmişini yetkin kalemlerin araştırmaları ve yorumlarıyla farklı cephelerden aydınlatan çalışma, çok sesli, çok kültürlü İstanbul’un dünü ve bugününde notalarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

1940'lı yıllarda İstanbul. Fotoğra: FAİK ŞENOL

Ali Uçan, Aydın Büke, Bilen Işıktaş, Cemal Ünlü, Emre Aracı, Evren Kutlay, Gökhan Akçura, İsmail Hakkı Aksu, Namık Sinan Turan, Nejla Melike Atalay, Ömer Eğecioğlu, Seren Akyoldaş, Serhan Yedig; Serhan Bali’nin yayına hazırladığı kitaba yazılarıyla katkıda bulunan isimler.

İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi / Hazırlayan: Serhan Bali / İBB Yayınları / 496 s. / 2022.