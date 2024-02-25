İbrahim Tığ, Devrek’te okurlarıyla buluştu

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:11

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:12

Gazeteci, araştırmacı yazar ve şair İbrahim Tığ, Devrek Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) söyleşi düzenledi. Yazar Müfide Güzin Anadol’un “Adaşım” adlı romanını 60 yıl sonra yeniden okurla buluşturan Tığ, okurlarına en yeni kitaplarını tanıttı ve imza verdi. Tığ, burada yaptığı konuşmada, “Adaşım 1964 yılında Vatan gazetesinde 87 gün (sayı) tefrika edilmiş. Ama bu roman kitaplaşmamış. Tozlu raflardan bunu günyüzüne çıkarıp edebiyatımıza ve Devrek kültür ve sanatına katmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Tığ, Müfide Güzin Anadol’un çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlanmış ama kitaplarına girmemiş 49 şiirini de yaptığı araştırmalar sonucu bulduğunu belirterek yazarın tüm şiirlerini “Müfide Güzin Anadol’un Bütün Şiirleri” adlı kitapta derlediğini de anlattı.

‘Her şehrin bir İbrahim Tığ’ı olmalı’

Öykü, şiir, derleme, ve araştırma konularında 17 eseri bulunan Tığ, Devrek ve Zonguldak kültürüne verdiği en büyük eserinin “Zonguldak-Devrek Türküleri” adlı derleme eseri olduğunu belirtti. Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği, Devrek Türkü ve Kültürünü Araştırma Kurulu Üyeleri olarak 9 yılda 60’ın üzerinde türkü çıkarttıklarını vurgulayan Tığ şunları söyledi:

“Hayri Tunçel Devrek’in yetiştirdiği önemli bir bestekar. 55 eseri olduğunu biliyoruz. Bu bestekarımızın kitabını yapmak istedim ancak uzunca bir süre çalıştım, araştırma yaptım üzerinde ama 55 eserinden sadece 11’ine ulaşabildim. İşte onun yaşamını ve eserlerini de bu kitaba alarak onu bir kez daha ölümsüzleştirdim.”

Bahar, Gök ve Göl isimli şiir kitapları üzerine de konuşan İbrahim Tığ, Devrek’te Rüştü Onur’un vasiyeti kabul ettikleri “Şehir” dergisini 20 yıldır 164 sayıdır çıkardıklarını da vurguladı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da İbrahim Tığ’ı kutlayarak İbrahim Tığ yaptığı araştırmalarla, ortaya koyduğu eserlerle bize yeniden kültürümüzü, sanatımızı, insanımızı anımsattı. Her şehrin bir İbrahim Tığ’ı olmalı” dedi.