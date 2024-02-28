İbrahim Tığ’ın şiirleri İngilizce’de

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:34

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:34

Bosnalı şair, yazar ve akademisyen Sabahudin Hadzialic ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Peter Tase yönetiminde ABD’de pek çok dilde uluslararası yayın yapan "DIOGEN pro culture magazine" adlı edebiyat, sanat ve kültür dergisi, son sayısında şair İbrahim Tığ’ın 7 şiirine Ersin Engin’in İngilizce çevirisiyle yer verdi.

Şair ve çevirmen Ersin Engin tarafından İngilizce’ye çevrilen İbrahim Tığ’ın şiirlerin Türkçe isimleri Atlar, Araf, Yıkılış, Kandahar, Nara, Niçin ve Kanayan adını taşıyor.

"KENDİSİNİ ANLAMAYI AMAÇLIYOR"

Diogen Pro’nun Genel Yayın Yönetmeni Sabahudin Hadzialic’, İbrahim Tığ’ın şiirleri hakkında derginin internet sitesinde yer alan yorumunda “Şair İbrahim Tığ, insanoğlunun olası umutları içerisinden yansıyan bir duyarlılığı araştırıyor. Onun şiirselliği bizim aracılığımızla kendisini anlamayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı. Derginin internet sitesinde de Tığ hakkında şu bilgilere de yer verildi:

“İbrahim Tığ, PEN International, FIJ gibi birçok kuruluşun üyesidir. (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu), TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) ve TYS (Türkiye Yazarlar Birliği) gibi. Tığ, Devrek Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürüdür."

Öte yandan derginin yılda bir kez özel olarak yayımlanan yıllık 2024 sayısında da Tığ'ın şiirlerine yer verilecek.