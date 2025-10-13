İdil Biret’i arşivi dünyaya tanıtılacak

İki yıldır, İdil Biret Vakfı'nın Şişli'deki Merkezi'nde, tasnif çalışmaları müzikolog Dr. Sungu Okan tarafından yürütülen arşiv, 1940’lardan günümüze İdil Biret’in olağanüstü sanat yolculuğunu belgeliyor.

Notalar, konser programları, mektuplar, fotoğraflar ve kişisel binlerce belgeden oluşan bu zengin içerik, yalnızca bir sanatçının yaşamını değil, aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecinde müziğin ve sanatın taşıdığı rolü gözler önüne seriyor.

Arşivin ICA Konferansındaki sunumunu Sungu Okan yapacak. Bu yıl dijitalleşmenin arşivler üzerindeki etkisi, kültürel belleğin korunması ve arşivlerin toplumla etkileşimi gibi konulara odaklanılacak olan ICA, 200 kadar ülkeden arşivci, akademisyen ve kültür kurumunu bir araya getiren, alanında dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri.